Pröger und Verhoek bringen Team auf Distanz zur Abstiegszone

Rostocks Trainer Alois Schwartz betritt das Stadion und lacht. © David Inderlied/dpa

Rostock legt einen starken Schlussspurt in der 2. Bundesliga hin. Mit dem 2:0 gegen Regensburg gelingt der dritte Sieg in Serie ohne Gegentor. Die Fans feiern die Torschützen und Trainer Schwartz.

Rostock - Für Hansa Rostock nimmt der Traum vom Verbleib in der 2. Bundesliga trotz des katastrophalen Starts in das Fußballjahr 2023 immer mehr Gestalt an. Das Team von Trainer Alois Schwartz bezwang am Samstag den Tabellen-Vorletzten SSV Jahn Regensburg völlig verdient mit 2:0 (1:0) und liegt drei Runden vor Saisonschluss nunmehr vorerst vier Zähler vor Relegationsrang 16.

„Die Mannschaft hat es richtig gut verteidigt. Nach der Pause waren wir zunächst etwas zu passiv, sind aber wieder aktiver geworden. Ein großes Lob an die Mannschaft, das Ding hier zu Hause zu behalten. Wir sind glücklich und schnaufen einmal durch“, sagte Schwartz. Kai Pröger (34. Minute) und John Verhoek (79.) erzielten vor den mehr als 24.000 Zuschauern im fast ausverkauften Ostseestadion die Tore für die Mecklenburger zu deren dritten Sieg in Serie ohne Gegentor.

Beide Teams lieferten das erwartete Kampfspiel ab. Die in Bestbesetzung angetretenen Hausherren, die mit der 1:0-Siegerelf von Kaiserslautern begannen, versuchten, die Partie an sich zu reißen. Die Bemühungen um einen geordneten Spielaufbau verpufften jedoch zumeist, weil der Jahn früh störte und sehr kompakt stand.

Eine gute halbe Stunde passierte in beiden Strafräumen praktisch nichs. Bis Pröger kam. Der wuselige Rechtsaußen bugsierte den Ball aus spitzem Winkel mit dem Außenrist zu seinem mittlerweile bereits neunten Saisontreffer ins rechte untere Eck. Eine ähnlich gute Offensivaktion hatten die Gäste nicht einmal ansatzweise zu bieten. Deshalb ging die Pausenführung für die Hanseaten durchaus in Ordnung.

Nach dem Wiederanpfiff drängten die Bayern auf den Ausgleich, allerdings ohne dabei große Chancen zu haben. Hansas Abwehrbollwerk ließ so gut wie nichts zu, sodass Torhüter Markus Kolke wenig beschäftigt war. Auf der Gegenseite hatte John Verhoek sogar das 2:0 und damit die Vorentscheidung auf dem Fuß. Der kurz zuvor eingewechselte Mittelstürmer vergab in der 62. Minute aber völlig frei stehend. Zehn Minuten vor Schluss machte des Verhoek besser. Nach einer Flanke von Kevin Schumacher köpfte der kantige Niederländer ein und versetzte die ohnehin schon euphorische Kulisse in Ekstase.

„Die Erleichterung ist groß, bei mir, aber auch bei der Mannschaft. Dieser Sieg war enorm wichtig“, bilanzierte Verhoek und Abwehrmann Damian Roßbach ergänzte: „Vor drei Wochen war gefühlt der Ofen aus. Es macht Spaß, wie wir uns gegenseitig auf dem Platz pushen. So muss es weitergehen.“ dpa