Prophylaxe zu Zahngesundheit läuft wieder

Eine Schülerin putzt sich die Zähne. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die kompletten Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich wohl erst in den kommenden Jahren zeigen. Möglicherweise gehören dann auch Statistiken zur Zahngesundheit dazu. Inzwischen gibt es für Kinder und Jugendliche wieder Vorbeugemaßnahmen.

Rostock - Nach zweijähriger Pause sind in diesem Jahr die Karies-Vorbeugungsmaßnahmen bei Kita- und Schulkindern wieder angelaufen. Wegen der Corona-Pandemie war die Gruppen-Prophylaxe größtenteils ausgesetzt worden, sagte die Präsidentin der Landeszahnärztekammer, Stefanie Tiede, der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei aus Gründen der Infektionsabwehr sicherlich sinnvoll gewesen, habe aber möglicherweise Auswirkungen auf die Zahngesundheit der Kinder gehabt. Dies werde sich im Laufe der kommenden Monate bei der Auswertung der Statistiken zeigen.

Insgesamt sei in den vergangenen Jahrzehnten bei der Zahngesundheit viel erreicht worden. „Die Kinder putzen besser ihre Zähne, es gibt die Gruppenprophylaxe und die Zahnärzte sind selbst in den Praxen bei der Vorbeugung tätig“, sagte Tiede. Wenn sich jedoch in den vergangenen zwei Jahren verstärkt Karies eingeschlichen haben sollte, müsse aktiv an die Kinder und deren Eltern herangegangen werden, um sie für eine bessere Mundhygiene zu sensibilisieren.

Wenn bereits im Kindergebiss Karies auftauche, steige die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auch im Erwachsenenalter manifestiere. Dies sei aber auch von anderen Faktoren wie Ernährung und einer fortdauernden guten Mundhygiene abhängig, sagte Tiede. „Da hilft nur aufklären, aufklären, aufklären.“

Die allgemeinen Verbesserungen der Mundhygiene zeigten sich auch bei Senioren. „Es gibt auch heute noch die Vollprothesen-Träger, aber es werden weniger“, sagte Tiede. Durch die bessere Vorsorge auch bei der Paradontose-Behandlung werde sich dieser Trend weiter fortsetzen. Einer Studie zufolge habe sich 1997 und 2014 in Deutschland die Zahl der zahnlosen Erwachsenen im Alter von 65 bis 74 Jahre von knapp 23 auf etwa 12 Prozent nahezu halbiert. „Es ist anzunehmen, dass diese Zahl inzwischen weiter gesunken ist“, sagte Tiede. dpa