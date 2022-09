Protest gegen großflächige Wald-Abholzung für Gewerbepark

Umweltschützer protestieren mit einer Aktion am Waldrand gegen die geplante Rodung des Stadtwalds Grabow. © Jens Büttner/dpa

Umweltschützer haben am Mittwoch bei Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gegen die geplante Abholzung von bis zu 130 Hektar Wald für einen Gewerbepark an der A14 demonstriert. Mit Plakaten wie „Wald statt Asphalt“ oder „Wald for Future“ verliehen sie ihrer Forderung Nachdruck, den Wald zu erhalten. Zu der Protestaktion aufgerufen hatte die Umweltschutzorganisation BUND.

Grabow - Nach deren Angaben hatte die Landesforst-Anstalt Anfang Juli die ersten 40 Hektar zur Rodung freigegeben. Dagegen hatte der BUND Widerspruch eingelegt. Die Organisation verweist darauf, dass das Areal für Rückhalt und Speicherung von Wasser in der Fläche und die ausgleichende Funktion für das örtliche Klima von überragender Bedeutung sei. Zudem grenze das Waldgebiet unmittelbar an ein Natura 2000-Schutzgebiet. Laut BUND-Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag hatte die Umweltverträglichkeitsprüfung für den Gewerbepark andere Standorte als geeigneter benannt.

Neben dem BUND sind auch die Grünen im Landtag gegen das Projekt. Nach Einschätzung der Abgeordneten Jutta Wegner werden wirtschaftliche Interessen dort über Klima-, Natur- und Umweltschutz gestellt. Die vorgesehenen Ausgleichspflanzungen an verschiedenen Orten könnten niemals die Öko-Leistungen des zusammenhängenden Waldgebietes ausgleichen, hatte sie jüngst erklärt. Wegner bezweifelt, dass der Gewerbepark „Eldetal“ überhaupt benötigt wird. Im 45 Kilometer entfernten Schwerin seien im ebenfalls öffentlich geförderten Industriepark „Göhrener Tannen“ noch 200 Hektar bereits erschlossene Flächen frei. dpa