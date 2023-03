Protest statt Prozess: Klimaaktivist fehlt vor Gericht

Teilen

Die Hand eines Klima-Aktivisten wird vom Asphalt einer Straße gelöst. © Ann-Marie Utz/dpa/Symbolbild

Der Prozess gegen Klimaaktivist Henning Jeschke ist in Berlin in dessen Abwesenheit weitergegangen, weil sich der 23-Jährige an einer Straßenblockade beteiligte. Statt vor dem Amtsgericht Tiergarten zu erscheinen, protestierte der Mitgründer der Letzten Generation in der Nähe des Bundesverkehrsministeriums. Dort stellten nach Angaben einer Polizeisprecherin vier Menschen einen Tisch auf die Invalidenstraße - nach Angaben der Letzten Generation handelte es sich dabei um den Tisch, an dem sich Jeschke im Februar während seines Prozesses im Amtsgericht festgeklebt hatte und letztlich damit aus dem Gebäude gebracht worden war.

Berlin - Nach Angaben der Polizeisprecherin hatten sich bei der aktuellen Aktion zwei Aktivisten an dem Tisch festgeklebt. Eine dritte Person habe versucht, sich an der Straße zu befestigen. Dies hätten Einsatzkräfte verhindern könne, sagte die Sprecherin.

In einer Mitteilung der Letzten Generation kritisierte Jeschke das Agieren von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Durch Nichtstun und eine Blockadehaltung würden verfassungsrechtlich bindende Klimaziele verfehlt, während in Europa bereits das Trinkwasser knapp werde.

In dem Prozess gegen Jeschke geht es um mehrere Straßenblockaden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor. Das Gericht wollte noch am Donnerstag ein Urteil sprechen. dpa