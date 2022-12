Prozess gegen mutmaßlichen Dreifachmörder geht weiter

Das Landgericht in Rostock. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Vor dem Landgericht Rostock wird am heutigen Morgen (9.30 Uhr) der Prozess gegen einen 27-Jährigen fortgesetzt, der im Februar in Rövershagen bei Rostock seine Eltern und seine Schwester getötet haben soll. Die Anklage lautet auf dreifachen Mord. Es ist der sechste von acht geplanten Verhandlungstagen.

Rostock - Vorige Woche hatte eine enge Freundin der Familie ausgesagt und über das Verhältnis zwischen den Eltern, deren Tochter und dem Sohn berichtet. „Die Kinder waren alles für die Eltern. Sie waren so stolz auf ihren Sohn“, hatte sie ausgesagt. Der Angeklagte hatte zwar in polizeilichen Vernehmungen die Taten gestanden, seine Aussagen aber zum Prozessauftakt am 15. November von seiner Anwältin widerrufen lassen.

Der Deutsche soll am 7. Februar dieses Jahres seinen Vater (52) und seine Schwester (25) und einige Tage später seine Mutter (48) auf brutale Weise mit einer Armbrust und einer Gartenmachete getötet haben. Die Leichen soll er in selbstgebauten Särgen an einem einsamen Feldrand vergraben haben. Im Falle eines Schuldspruchs droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. dpa