Prozess: Lange Haftstrafen für Drogenhändler-Bande gefordert

Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Sieben Jahre Gefängnis fordert die Staatsanwaltschaft Schwerin für eine 27-jährige Drogenhändlerin in einem Prozess vor dem Landgericht Schwerin. Sie sei die Chefin einer Bande gewesen, die 2020 und 2021 große Mengen an Marihuana, Kokain, Amphetaminen und Ecstasy-Tabletten in der Region Schwerin verkauft habe, sagte ein Vertreter der Anklage am Mittwoch in seinem Plädoyer.

Schwerin - Für drei weitere Angeklagte forderte die Staatsanwaltschaft Haftstrafen von zwei Jahren, zwei Jahren und sechs Monaten beziehungsweise fünf Jahren und zehn Monaten.

Laut Staatsanwaltschaft hat der Prozess gezeigt, dass die Angeklagten in unterschiedlicher Zusammensetzung und mit weiteren Komplizen in insgesamt 29 Fällen vor allem in Berlin Drogen aufgekauft und in Schwerin weiterverkauft haben. Dabei sollen sie allein mehr als 60 Kilogramm Marihuana in Umlauf gebracht haben. Die Einnahmen beliefen sich nach Angaben der Ankläger auf rund 420.000 Euro.

Die vier Angeklagten waren im November 2022 festgenommen worden. Sie hatten im Laufe des Verfahrens Geständnisse abgelegt. Einer machte darüber hinaus umfangreiche Angaben zu Mittätern sowie anderen Straftaten, von denen die Polizei teilweise bis dahin nichts wusste.

Als sogenannter Kronzeuge kann er deshalb mit einer Bewährungsstrafe von höchstens zwei Jahren rechnen. Der Prozess hatte im April vergangenen Jahres begonnen. Im September musste er abgebrochen und danach neu begonnen werden, da eine Richterin dauerhaft erkrankte. Mit einem Urteil ist Anfang Februar zu rechnen. dpa