Prozess um angezündete Frau in Neubrandenburg verzögert sich

Eine Darstellung der Göttin Justitia. © Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Der Prozess um eine in Brand gesetzte Frau in Neubrandenburg verzögert sich wegen eines Krankheitsfalls. Wie Richterin Daniela Lieschke am Mittwoch sagte, ist der psychiatrische Gutachter erkrankt. Er soll die Schuldfähigkeit des wegen versuchten Mordes angeklagten Polizisten bewerten. Der Prozess kann nun erst frühestens Mitte Mai zu Ende gehen - statt wie bisher geplant an diesem Freitag (6.

Neubrandenburg - Mai).

Der 56 Jahre alte Polizist aus dem Landkreis Rostock hatte gestanden, die 33-jährige Frau und ihre Mutter im Oktober 2021 überraschend in der Wohnung in Neubrandenburg besucht und eschlagen zu haben. Er soll laut Anklage beide Frauen bewusstlos geschlagen und die Jüngere mit Brennspiritus in Brand gesetzt haben.

Er hatte gestanden, das Feuer in dem Wohnungsflur damals gelegt zu haben. Es soll aber schon wieder erloschen gewesen sein, als er floh. Hintergrund des Streits mit seiner ehemaligen Sex-Partnerin war ein Streit um die Vaterschaft für ein einjähriges Mädchen.

Nachbarinnen retteten damals das kleine Kind und alarmierten Polizisten. Diese holten die Frauen aus der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Die 33-Jährige erlitt schwere Brandverletzungen, überlebte aber. Der Angeklagte wurde später an seinem Wohnort gefasst. dpa