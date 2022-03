Prozess um Mordversuch: Angeklagter bestreitet Gewaltabsicht

Teilen

Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Im Prozess wegen versuchten Mordes und Angriffs auf zwei Frauen hat der Angeklagte am Landgericht Neubrandenburg bestritten, die beiden Opfer im Oktober 2021 gezielt attackiert zu haben. „Die Situation ist vollkommen außer Kontrolle geraten“, sagte der 56-jährige Polizist am Dienstag zum Prozessauftakt. Und er ergänzte: „Aber ich habe das nicht ausgelöst.“

Neubrandenburg - Er habe in der Wohnung in Neubrandenburg mit der 33-jährigen Bekannten über die Vaterschaft für ein Kleinkind reden wollen. Dann habe sich diese plötzlich auf den Boden geworfen, laut um Hilfe geschrien und gegen die Tür getreten. Dann habe er zwar wenige Mal zugeschlagen, aber niemand sei ernsthaft verletzt gewesen.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte damals beide Frauen bewusstlos geschlagen und die jüngere Frau dann in Brand gesetzt haben. Die 33-Jährige erlitt schwere Brandverletzungen, doch sie überlebte. Auch ihre Mutter und das Kleinkind überlebten, weil Nachbarn die Feuerwehr und Hilfe holten. Der Angeklagte war geflohen und wenige Stunden später in Wismar in seiner Wohnung festgenommen worden. dpa