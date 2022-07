Prozess um versuchten Mord an zwei Senioren in Rostock

Der Angeklagte sitzt neben seinem Anwalt Hennig Köhler (r) im Gerichtssaal. © Joachim Mangler/dpa-Zentralbild/dpa

Die Taten wurden mit roher Gewalt ausgeführt, zwei Menschen hatten Glück, dass sie überlebten. Ein 37-Jähriger steht vor dem Landgericht Rostock.

Rostock - Wegen versuchten Mordes an zwei Senioren steht ein 37-jähriger Mann vor dem Landgericht Rostock. Zusätzlich lauten die Vorwürfe auf schweren Raub und gefährliche Körperverletzung. Nach Verlesung der Anklage am Donnerstag gab der Deutsche an, sich an keine Details der Taten erinnern zu können. Er sagte jedoch: „Ich fühle, dass ich das gemacht habe.“ Er gab an, zur Tatzeit schwer unter Einfluss von Drogen und Medikamenten gestanden zu haben.

Laut Anklage soll der mehrfach einschlägig vorbestrafte Mann - er hat laut Gericht bereits mehr als zehn Jahre hinter Gittern verbracht - Mitte Januar erst eine 66-jährige Frau an ihrem Wohnhaus überfallen und sofort Gewalt angewendet haben. Er habe ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dabei seien unter anderem zwei Zahnimplantate verloren gegangen. Anschließend habe er die Frau gewürgt und ihr mit einem Taschenmesser mehrere Schnittverletzungen zugefügt. Nur zufällig seien keine größeren Gefäße am Hals verletzt worden, sagte die Staatsanwältin. Er sei mit einer Beute von 70 Euro Bargeld geflohen.

Nach dieser Tat habe er am selben Tag einen 82-Jährigen an einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Evershagen mit einem sogenannten Anreißnagel niedergestochen und beraubt. Er habe dessen stark sehbehinderte Ehefrau ins Wohnzimmer gezerrt und deren EC-Karten samt Pin gefordert. Nach dem Raub mehrerer Schmuckstücke sei er geflohen und habe vergeblich versucht, mit der EC-Karte Geld abzuheben - der Pin hatte nicht gestimmt. Zwei Tage nach den Taten wurde der Mann von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen.

Im Januar 2016 griff der Mann laut Anklage seine damalige Lebensgefährtin mit einem Messer an und versuchte, ihr in den Bauch zu stechen. Sie habe das Messer abwehren können, habe dadurch eine tiefe Schnittverletzung an der Hand erlitten. Dieses Verbrechen sei erst infolge der aktuellen Ermittlungen bekannt geworden.

Zu Beginn der Verhandlung gab der Richter den rechtlichen Hinweis, dass bei einer Verurteilung eine anschließende Sicherungsverwahrung in Betracht komme. Eine Entlassung nach Verbüßung der Haftstrafe wäre damit so gut wie ausgeschlossen. Bis Ende August sind sieben Prozesstage angesetzt. dpa