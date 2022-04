Prozess wegen Vergewaltigung einer 18-Jährigen beginnt

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Am Landgericht Stralsund beginnt am Mittwoch (09.00 Uhr) ein Prozess um eine mutmaßliche Vergewaltigung einer 18-jährigen Frau. Der Fall soll sich im Dezember 2022 unweit eines Supermarktes in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, die junge Frau bei Dunkelheit angesprochen, in ein Gebüsch gezerrt und sie dort sexuell missbraucht zu haben.

Stralsund - Danach soll er geflohen sein.

Die verletzte Geschädigte rief später Passanten zu Hilfe, die die Rettungskräfte alarmierten. Sie kam in eine Klinik. Der damals 34-jährige Beschuldigte war drei Tage nach der Tat in Wolgast verhaftet worden. Laut Polizei gab es eine genaue Beschreibung des Täters vom Opfer. Auch Videoaufnahmen einer nahe gelegenen Tankstelle trugen zur Festnahme bei. Der Beschuldigte soll die Vorwürfe bisher bestritten haben.

Für den Prozess sind mehrere Zeugen sowie zwei rechtsmedizinische Gutachter geladen. Mit einem Urteil wird bisher an diesem Donnerstag, dem zweiten Verhandlungstag, gerechnet. dpa