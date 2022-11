Prozessbeginn: Falsche Polizisten gestehen Betrugsfälle

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Am Landgericht Stralsund hat am Dienstag ein Prozess gegen zwei Männer begonnen, die sich bei einer Betrugsserie als Polizisten ausgegeben haben sollen. Wie eine Sprecherin des Landgerichtes sagte, haben sich die 43 und 33 Jahre alten Angeklagten zum Auftakt des Prozesses geständig gezeigt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gewerbsmäßigen Banden- und Computerbetrug in 52 Fällen in mehreren Bundesländern vor.

Stralsund - Dabei sollen die Männer mit elf Komplizen innerhalb kurzer Zeit Ende 2021/Anfang 2022 mehr als 100.000 Euro erbeutet haben. Gegen die Komplizen werde gesondert ermittelt.

Das Duo aus Rostock war im Juni 2022 nach umfangreichen Ermittlungen festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Ihre Komplizen hätten bundesweit Senioren angerufen und erklärt, dass deren Namen auf Listen „osteuropäischer Banden“ stehen, die Einbrüche planten. Die Senioren sollten Wertgegenstände und Bankkarten mit PIN-Nummer sicherheitshalber in Alu-Folie wickeln und den vermeintlichen Polizisten als Boten zur Aufbewahrung geben.

Die Boten sollen die Angeklagten gewesen sein, die mit den Bankkarten auch Geld abgehoben hätten. Die Geschädigten büßten zwischen 3300 und 28 000 Euro ein. Der Prozess soll am 30. November fortgesetzt werden. Mit einem Urteil wird Anfang Dezember gerechnet. dpa