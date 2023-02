Rad-Akku verursachte Hausbrand: 450.000 Euro Schaden

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein Defekt an einem Akku eines E-Rades hat das Feuer verursacht, das ein fast neues Wohnhaus in Neubrandenburg zerstört hat. Das hat die Untersuchung des Brandortes durch den Brandgutachter ergeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Brand am frühen Donnerstagmorgen war das Haus ausgebrannt und ein Schaden von 450.000 Euro entstanden. Die 72-jährige Bewohnerin hatte sich am frühen Morgen gerade noch unverletzt retten können.

Neubrandenburg - Das E-Bike stand den Ermittlungen der Polizei zufolge im Hauswirtschaftsraum des Gebäudes im Bungalowstil. Ein Defekt an dem E-Bike-Akku soll zu starker Hitze und damit zu dem Brand geführt haben. Die Bewohnerin sei erst wach geworden, als der Feuerschein bereits auf der anderen Hausseite zu sehen war. Mehrere Feuerwehren konnten nur noch knapp verhindern, dass der Brand auf eines der Nachbarhäuser in dem Eigenheimgebiet übergriff. dpa