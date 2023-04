Radfahrer will anderen Radler überholen: Schwer verletzt

Teilen

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Infolge eines Überholversuchs ist ein Radfahrer in Rostock schwer verletzt worden. Der 43-Jährige habe am späten Mittwochnachmittag in der Innenstadt einen vorausfahrenden Radfahrer überholen wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es sei zu einer seitlichen Berührung gekommen. Der Mann sei mit Verdacht auf gebrochene Rippen und mit einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Rostock - Der andere Radler sei unverletzt geblieben. dpa