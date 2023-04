Radfahrerin fährt betrunken in Kindergruppe: Keiner verletzt

Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

In Greifswald ist eine betrunkene Radfahrerin in eine Kindergruppe gefahren. Weil 6 Kinder der etwa 40 Kinder zwischen 11 und 13 Jahren bei dem Vorfall am Dienstag auswichen, sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest habe bei der 60-Jährigen einen Wert von 2,28 Promille ergeben. Sie muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.