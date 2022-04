Radweg in Müritz-Nationalpark nach Winterstürmen gesperrt

Radfahrer fahren auf einem Radweg. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Der beliebteste Radweg im Müritz-Nationalpark - der Weg zwischen Schwarzenhof bei Waren und Boek (Mecklenburgische Seenplatte) - wird Anfang Mai für rund eine Woche gesperrt. Ursache sind Instandsetzungsarbeiten, die wegen der Stürme im Februar nicht früher umgesetzt werden konnten, wie das Nationalparkamt am Donnerstag mitteilte. Vom 7. Mai an soll es wieder freie Fahrt geben.

Waren - Der Weg führt am Ostufer der Müritz durch das Sumpfgebiet Specker Horst, das bis 1990 ein gesperrtes Staatsjagdgebiet von DDR-Ministerpräsident Willi Stoph (1914-1999) war. Der Jagdsitz war als Forschungsstätte getarnt, wurde bei Protesten 1989/90 aber gestürmt und später abgerissen. Den Radweg nutzen in der Saison Hunderte Besucher, die die Wildnis schätzen, zu der auch stillgelegte Kanäle mit unzähligen Seerosen und etliche Seen gehören.

Das 31.000 Hektar große Schutzgebiet gilt als größter Nationalpark im norddeutschen Binnenland. Er umfasst die beiden Teile Serrahn bei Neustrelitz sowie das Ostufer der Müritz und ist Rückzugsgebiet für seltene Tier- und Pflanzenarten, wie See- und Fischadler, Falken sowie Kraniche. dpa