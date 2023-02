Randalierer attackieren Bus und Bahn in Schwerin

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Polizei in Schwerin fahndet nach Randalierern, die innerhalb kurzer Zeit einen Stadtbus und eine Straßenbahn mit Gegenständen beworfen haben. Dabei wurde am Mittwochabend im Stadtteil Neu Zippendorf ein 43-jähriger Straßenbahnfahrer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Dort hatte ein Unbekannter einen größeren Stein gegen die Frontscheibe der Bahn geworfen, deren Splitter den Fahrer verletzten.

Schwerin - Die Bahn befand sich auf einer Dienstfahrt. Erst 45 Minuten vorher war wenige hundert Meter weiter eine Flasche gegen die Scheibe eines Busses geworfen worden. Beide Täter sind flüchtig. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. dpa