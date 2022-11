Raumfahrttage an Seenplatte starten in Neustrelitz

Raumfahrt-Experten und -Interessierte treffen sich von diesem Donnerstag an zu den „Tagen der Raumfahrt“ im Osten Mecklenburg-Vorpommerns. Dazu werden mit Klaus-Dietrich Flade und dem NASA-Angehörigen Randolph James Bresnik auch erneut zwei Astronauten erwartet, die bereits auf Weltraumstationen gearbeitet haben, wie Organisator Uwe Schmaling am Mittwoch mitteilte.

Neubrandenburg - Veranstalter der Raumfahrttage bis Sonntag ist die Neubrandenburger Initiative 2000 plus, die auch ein Raumfahrtmagazin herausgibt. Partner sind das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), das in Neustrelitz einen Standort betreibt, und mehrere Raumfahrtvereine.

Der 1967 geborene NASA-Astronaut Bresnik war zweimal im All, zuletzt vom 28. Juli bis zum 4. Dezember 2017 als Kommandant auf der Internationalen Raumstation ISS. Flade war 1992 als Forschungskosmonaut Mitglied einer Mannschaft, die mit einem Sojus-Raumschiff zur damals sowjetischen Raumstation MIR geflogen war.

Die Raumfahrttage beginnen mit einem Wissenschaftsabend in Neustrelitz, an dem es um die Rolle der Raumfahrt für die Industrie geht. Weitere Tagungsthemen sind unter anderem die geplanten Flüge zum Mond und die Auswertung von Satellitendaten zum Nutzen der Gesellschaft. Es wird die 37. Auflage der „Tage der Raumfahrt“ in Neustrelitz und Neubrandenburg sein. In den Vorjahren waren regelmäßig Raumfahrer wie Siegmund Jähn, Thomas Reiter und auch hochrangige NASA-Experten Gäste des Treffens im Nordosten Deutschlands. dpa