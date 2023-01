Regierung einigt sich auf Etat-Eckpunkte

Teilen

Heiko Geue (SPD), Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern, spricht im Landtag. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Nach drei Jahren mit krisenbedingten Zusatzlasten will Mecklenburg-Vorpommern seine Ausgaben wieder zügeln. Trotz des gestiegenen Bedarfs in einzelnen Ressorts soll der Haushalt 2024/2025 ohne neue Schulden auskommen. Spielräume für neue Ausgabenprogrammegebe es in der aktuell angespannten wirtschaftlichen und finanziellen Lage nicht, betonte Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Dienstag in Schwerin.

Schwerin - Zuvor hatte sich die Ministerrunde auf Eckpunkte für den neuen Doppelhaushalt verständigt, die Basis der nun beginnenden Haushaltsaufstellung sind. Ziel der Landesregierung sei es, dem Landtag den Etatentwurf vor der Sommerpause vorzulegen, so dass nach parlamentarischer Beratung der Haushalt für die Jahre 2024 und 2025 noch vor Ablauf des Jahres 2023 beschlossen werden könne.

In den zurückliegenden Jahren hatte die Regierung ihre ursprünglichen Etatplanungen nicht eingehalten. So beschloss der Landtag zur Bewältigung der Corona-Krise den MV-Schutzfonds mit Kreditermächtigungen im Umfang von 2,85 Milliarden Euro, die bislang zu zwei Dritteln ausgeschöpft wurden. Für 2023 wurde im Dezember als Reaktion auf die Energiekrise ein Nachtragsetat über 508 Millionen Euro beschlossen. Dafür werden allerdings keine neuen Schulden gemacht. Die Mittel stammen aus Rücklagen und höheren Steuereinnahmen. dpa