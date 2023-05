Reichlich Nachwuchs bei Pinguinen im Rostocker Zoo

Teilen

Blick auf die Pinguindame und ihre Küken. © Maria Seemann/Zoo Rostock /dpa

Wenige Wochen nach dem Ozeaneum in Stralsund vermeldet auch der Zoo in Rostock Nachwuchs bei den Humboldt-Pinguinen. Wie der Zoo am Donnerstag mitteilte, schlüpften Mitte April und Anfang Mai insgesamt fünf Pinguinküken, die sich gut entwickelten und in Kürze auch im Außengehege des Polariums für Besucher zu sehen seien. Bislang halte sich der Nachwuchs noch vorwiegend in den Bruthöhlen auf.

Rostock - Einige der aktuell zwölf Pinguinpaare würden derzeit aber auch noch brüten, so dass weiterer Küken zu erwarten seien. In den beiden Vorjahren hatte es laut Zoo bei den Rostocker Pinguinen keinen Nachwuchs gegeben.

Humboldt-Pinguine leben in freier Natur an den Pazifikküsten von Peru und Chile sowie den dort vorgelagerten Inseln. Der Bestand dort wird nach Angaben des Zoos auf insgesamt etwa 24.000 Tiere geschätzt. Die internationale Naturschutzorganisation IUCN stufe die Art als gefährdet ein. Der Rostocker Zoo arbeitet nach eigenen Angaben mit dem Verein Sphenisco zusammen, der sich für den Schutz der Humboldt-Pinguine und ihres Lebensraums einsetzt. dpa