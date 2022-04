Reiseverkehr zu Ostern: Volle Straßen in MV erwartet

Autos stehen im Stau. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Nach anfänglich ruhigem Osterverkehr erwartet der Automobilclub ADAC vor allem am Karsamstag viel Betrieb auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern. Bis Donnerstagnachmittag war es zu keinen nennenswerten Staus oder Unfällen gekommen, wie die Polizeiinspektionen mitteilten. Doch das könne sich schnell ändern, hieß es. Gründonnerstag und Karsamstag seien traditionell Tage, an denen mit deutlich mehr Verkehr auf den Straßen Mecklenburg-Vorpommerns zu rechnen sei.

Schwerin - Um in den Tourismusregionen Staus zu verhindern, habe das Landesamt für Straßenbau und Verkehr einige Baustellen vor Ostern fertigstellen oder zurückbauen lassen, erklärte ein Sprecher des Amtes. So zum Beispiel die Baustellen auf beiden Brücken, die nach Usedom führen. Bis vor wenigen Tagen konnten Autofahrer die Peenebrücke in Wolgast und die Zecheriner Klappbrücke nur einspurig nutzen. Inzwischen seien die Brücken wieder normal befahrbar, so der Sprecher.

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern hofft wegen des guten Wetters noch auf kurzfristige Buchungen für die Osterfeiertage. Aktuell gehe man von einer Auslastung der Betriebe im Land zwischen 45 und 65 Prozent aus, sagte Dehoga-Präsident Lars Schwarz am Mittwoch. Am Donnerstag fiel in Mecklenburg-Vorpommern die 3G-Regel gegen die Corona-Ausbreitung (geimpft, genesen oder getestet) für die Gastronomie und viele weitere Bereiche. Allerdings müssen Touristen bei der Anreise im Hotel nach wie vor einen Negativtest vorlegen. dpa