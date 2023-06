Reparatur gelungen: Peene-Fähre Aalbude fährt wieder

Radfahrer und Touristen kommen südlich von Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) wieder mit der Fähre über die Peene. „Die Fachleute unseres Betriebshofes in Demmin haben die Fähre Aalbude schon wieder reparieren können“, sagte ein Sprecher der Mecklenburg-Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft mbH (MVVG) am Freitag. Die Fähre war am Mittwoch durch einen Schaden an der Motorbefestigung unerwartet ausgefallen.

Demmin - Sie wurde aus dem Wasser gezogen, per Anhänger nach Demmin gebracht und dort instandgesetzt. Das Ganze ging sogar einen Tag schneller als anfangs erwartet.

Seit Freitagvormittag legt die Fähre zwischen Aalbude und Verchen wieder ab. Sie fährt alle 15 Minuten und befördert im Schnitt bis zu 200 Wanderer und Radfahrer am Tag in der Hauptsaison im Norden des Kummerower Sees, der zum Naturpark Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See gehört. Der See hat eine Wasserfläche von 32 Quadratkilometern, gilt bei Surfern und Wassersportlern als beliebt und zählt zu den zehn größten Binnenseen in Deutschland. Die Peene durchfließt den See, strömt danach Richtung Jarmen und Anklam und über das Achterwasser von Usedom in die Ostsee. dpa