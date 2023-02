Rettungshubschrauber versagt bei Rettung von Unfallopfer

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Bei der Rettung einer schwer verletzten Radfahrerin in Waren an der Müritz hat am Donnerstag ein Rettungshubschrauber nach der Landung seinen Dienst versagt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde die 54-jährige am Vormittag an einer Kreuzung am Plattenbaugebiet Papenberg von einem Auto angefahren. Die Unfallursache sei noch unklar. Der Hubschrauber sei gelandet, um die Schwerverletzte wegen des kritischen Zustands in eine weiter entfernte spezielle Unfallklinik mitzunehmen.

Waren - Er konnte wegen technischer Probleme dann aber nicht wieder aufsteigen.

Die Geschädigte kam danach zunächst per Rettungswagen in eine Klinik. Der 37-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache sollen weitere Ermittlungen klären. Der Hubschrauber blieb zunächst auf der Straße stehen, die zu einer Schule führt, so dass der Verkehr insgesamt blockiert wurde. Eine zweite Zufahrtsstraße zu dem Wohngebiet ist derzeit durch Bauarbeiten blockiert. dpa