Revision: Steinkohlekraftwerk bis Anfang Juni abgeschaltet

Das Steinkohlekraftwerk im Seehafen Rostock ist mit seinem Kühlturm von über 141m Höhe weithin sichtbar. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Alle vier Jahre muss das Rostocker Steinkohlekraftwerk für eine Revision abgeschaltet werden. Bis Anfang Juni wird nun kein Wasserdampf aus dem 141 Meter hohen Kühlturm steigen.

Rostock - Das Rostocker Steinkohlekraftwerk beim Seehafen ist am Dienstag planmäßig für eine große Revision abgeschaltet worden. Bis Anfang Juni stehen umfangreiche Arbeiten an Turbine, Generator, Kessel und Rauchgasentschwefelungsanlage auf dem Plan, wie eine Kraftwerksprecherin sagte. Alle vier Jahre sei eine Revision in diesem großen Umfang notwendig.

Gesellschafter des Steinkohlekraftwerks sind der Karlsruher Energieversorger EnBW und die Kölner Rheinenergie. Eine EnBW-Sprecherin hatte jüngst gesagt, dass das Unternehmen die Abhängigkeit von russischen Kohlelieferungen reduzieren wolle. Damit sei bereits Ende vergangenen Jahres begonnen worden. Ergänzend zu den bisherigen Lieferanten Kolumbien, Südafrika und USA würden mittelfristig weitere Beschaffungsoptionen aus Australien, Afrika und Asien überprüft. dpa