Riskantes Überholmanöver: Sportwagen-Totalschaden auf A24

Der Fahrer eines Sportwagens hat bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Autobahn 24 bei Zarrentin Glück gehabt und ist unverletzt geblieben. Der 46-Jährige habe ein vorausfahrendes Auto über den Standstreifen überholt und anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei in Ludwigslust am Donnerstag mit.

Zarrentin - Der Wagen sei anschließend gegen die Mittelschutzplanke geprallt, habe sich mehrfach gedreht und sei schließlich zum Stehen gekommen. Die Polizei sprach von einem wirtschaftlichen Totalschaden von geschätzt rund 60.000 Euro. Den bisherigen Erkenntnissen nach war der Fahrer vor dem Unfall mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hamburg unterwegs. „Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs“, hieß es.

Die Autobahn war den Angaben nach für eine Stunde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. dpa