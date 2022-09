Rockergang: Durchsuchungen auch in Mecklenburg-Vorpommern

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Auch in Mecklenburg-Vorpommern hat es im Zusammenhang mit dem Verbot der rockerähnlichen Gruppierung „United Tribuns“ Durchsuchungen gegeben. Ermittler des Landeskriminalamts (LKA) hätten am Vormittag mit Unterstützung des SEK und der Bereitschaftspolizei die Wohnungen von vier Vereinsmitgliedern in den Kreisen Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg sowie in Schwerin durchsucht, teilte das LKA am Mittwoch in Rampe mit.

Berlin/Rampe - Zuvor hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die Gruppe verboten, zu der in Deutschland rund 100 Mitglieder gerechnet werden. Der Verein und seine 13 „Chapter“ werden aufgelöst, das Vereinsvermögen beschlagnahmt, wie ihr Ministerium mitteilte. Insgesamt wurden den Angaben zufolge Privatwohnungen und Vereinsräume in neun Bundesländern durchsucht. Laut Faeser kam es in der Vergangenheit zu schweren Verbrechen wie Sexualstraftaten, Menschenhandel und versuchter Tötungsdelikte.

Laut LKA im Nordosten wurden bei den Durchsuchungen am Mittwoch unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz sowie das Arzneimittelgesetz festgestellt, Beweismittel gesichert und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. dpa