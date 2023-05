Rohrbrüche nach Hausbrand: Straße droht abzusacken

Feuerwehrleute arbeiten an einem Brand. Ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigslust. © Ralf Drefin/dpa

Ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat einen Schaden von etwa einer halben Million Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wurden durch das Feuer in der Nacht zum Samstag mehrere Versorgungsleitungen des Wohnhauses beschädigt. Dadurch kam es zu Rohrbrüchen. Nun drohe die Straße durch das ausgetretene Wasser abzusacken.

Ludwigslust - „Die Stadtwerke haben die Leitung vom Netz genommen, damit kein weiteres Wasser austritt“, sagte eine Polizeisprecherin. Es bestehe aber weiterhin die Gefahr von Unterspülungen in dem betroffenen Bereich.

Zwei Menschen erlitten eine leichte Rauchvergiftung und kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die Feuerwehr brachte insgesamt 27 Menschen in Sicherheit. Sie wurden zwischenzeitlich in der Turnhalle einer Berufsschule untergebracht.

Das Feuer war nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Von dort aus erfassten die Flammen auch den Dachstuhl eines benachbarten Hauses. Drei Hausaufgänge waren nach dem Brand unbewohnbar. Ein Dachstuhl sowie das Obergeschoss des jeweiligen Gebäudes brannten komplett aus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. dpa