Rollstuhlfahrer von Auto erfasst: Mann schwer verletzt

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Elektrorollstuhl auf der Bundesstraße 111 im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist am Samstag ein 92-Jähriger schwer verletzt worden. Der Rollstuhlfahrer habe an der Unfallstelle nahe Gützkow reanimiert werden müssen und sei danach in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Abend mit. Die 35 Jahre alte Autofahrerin habe gesehen, wie der Mann am Abzweig Upatel die Straße überquerte und deshalb stark gebremst.

Gützkow - „Einen Zusammenstoß konnte sie dennoch nicht mehr verhindern“, teilte die Polizei weiter mit. Ein Gutachter wurde eingeschaltet, um die Unfallursache zu klären. dpa