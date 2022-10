Unglück bei Rostock: Auto fährt in Fluss, Insassen sterben – Hintergründe unklar

Von: Michelle Brey

Ein Auto fuhr am Dienstag in den Fluss Warnow. (Symbolbild) © Roland Hartig/imago

Bei Rostock rückte die Polizei am Dienstag zu einem größeren Einsatz aus. Es wurden zwei Leichen aus dem Fluss Warnow geborgen.

Rostock/München - In Rostock-Warnemünde (Mecklenburg-Vorpommern) kam es am Dienstag (25. Oktober) zu einem tödlichen Unglück. An einem Kreuzfahrtterminal fuhr ein Auto in den Fluss Warnow.

In dem Pkw saßen zwei Personen. Das Fahrzeug sei innerhalb weniger Minuten gesunken, wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht. Demnach sollen Zeugen den Vorfall gemeldet haben. Der Wagen sei gegen 10.39 Uhr in den Fluss gefahren.

Unglück in Rostock: Auto fährt in Fluss - Polizei birgt Leichen aus dem Wasser

Die beiden Personen seien schließlich von Tauchern der Rostocker Berufsfeuerwehr leblos aus dem Wasser geborgen worden, teilte die Polizei des Weiteren mit. Wie bild.de berichtete, soll es sich bei den Insassen um zwei Rentner gehandelt haben. Von der Polizei wurde dieses Detail zunächst nicht bestätigt.

Unklar sind zudem die Hintergründe, die zu der Fahrt in den Fluss hinein führten. „Weitere Angaben und Hintergründe zu dem Unglück können vorerst nicht mitgeteilt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an“, heißt es in der Pressemitteilung.

Auto noch in der Warnow: Pkw soll noch am Dienstag geborgen werden

Neben der Wasserschutzpolizei ist ein Seenotkreuzer im Einsatz gewesen. Der Schiffsverkehr wurde laut Polizei zwischenzeitlich eingestellt. Im Lauf des Tages soll der Pkw aus dem Wasser geborgen werden.

