„Rostock hilft“: Bisher 200 Geflüchtete untergebracht

Die lokale Hilfsorganisation „Rostock hilft“ hat bereits rund 200 Geflüchtete aus der Ukraine in der Stadt untergebracht. Ihnen seien private Wohnungen, Hotels und andere Unterkünfte vermittelt worden, hieß es am Sonntag vom Rostocker Unternehmer Tobias Blömer, der sich bereits am Vortag mit einem großen Hilfskonvoi in Richtung polnisch-ukrainische Grenze auf den Weg gemacht hatte.

Schwerin - Mit acht Bussen, drei Transportern mit Hängern und einem Lkw wurden demnach 68 Tonnen an Hilfsgütern in die polnische Stadt Tarnow gebracht.

Wie Blömer am Sonntag auf dem Rückweg mitteilte, wird der Konvoi wohl an die 200 Menschen von der Grenze mit zurück nach Mecklenburg-Vorpommern nehmen können. Die Situation vor Ort ist seinen Worten nach „dynamisch“, aufgrund der langen Wartezeiten auf ukrainischer Seite der Grenze müssen sich auch Helfer auf Verzögerungen einstellen. Die Hilfsgüter seien jedoch planmäßig angekommen und würden nun von den polnischen Behörden weiterverteilt.

In Rostock kümmern sich die Behörden nach Angaben von „Rostock hilft“ gemeinsam mit der Hilfsorganisation um die Unterbringung. Bisher sei es nicht nötig gewesen, Menschen in den Messehallen unterzubringen, hieß es. Aktuell kommen einer Sprecherin zufolge mehrheitlich Frauen und Kinder in Rostock an. Mit Blick darauf und auf die Corona-Lage bemühe man sich darum, die Menschen nicht in Turnhallen und anderen Notunterkünften unterbringen zu müssen. Man rechne noch in der Nacht auf Montag mit bis zu 70 Neuankömmlingen. Insgesamt habe sich das Netzwerk darauf eingestellt, dass die Hilfe für eine längere Zeit benötigt werden wird.

Derweil gingen am Sonntag auch in Mecklenburg-Vorpommern viele Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße. Während sich in Rostock laut Polizei rund 400 Menschen versammelten, waren es in der Landeshauptstadt Schwerin am frühen Abend ungefähr 500. dpa