Rostock kassiert zweite Heimniederlage: 0:1 gegen Hannover

Teilen

Rostocks Ryan Malone hält sich nach dem Abpfiff die Hände vor das Gesicht. © Daniel Reinhardt/dpa

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat am Sonntag mit einem 0:1 (0:1) gegen Hannover 96 die zweite Heimniederlage der Saison kassiert. Maximilian Beier (41. Minute/Foulelfmeter) erzielte vor 25.000 Zuschauern im Ostseestadion das Tor für die Gäste, die den vierten Sieg in Serie feierten.

Rostock - Vor prächtiger Kulisse sahen sich die Hausherren gegen stürmisch attackierende Gäste zunächst meist in die Defensive gedrängt. Zwingende Torgelegenheiten sprangen aus den Bemühungen der Niedersachsen jedoch nicht heraus. Dafür brauchten sie schon Hilfe von Hansas Innenverteidiger Ryan Malone, der Beier ungeschickt und unnötig zu Fall brachte. Der Gefoulte ließ sich die Chance vom Punkt nicht entgehen und verlud Hansa-Torhüter Markus Kolke.

Nach dem Wiederanpfiff steigerten sich die Gastgeber sichtlich und drängten auf den Ausgleich. Einen Kopfball von Malone parierte 96-Torhüter Ron-Robert Zieler stark (60.). Vier Minuten später strich ein Schuss von Hansa-Stürmer Kai Pröger aus Rechtsaußen-Position knapp am linken Pfosten vorbei. Und dann fand er in Zieler seinen Meister (71.). Am Ende fehlte den Hanseaten ein Quäntchen Glück, um wenigstens einen Zähler im Ostseestadion zu behalten. dpa