Rostock: Auto fährt in Menschengruppe an Rennbahn - vier Schwerverletzte

Von: Stefanie Fischhaber

Im Landkreis Rostock raste ein Auto an einer Rennbahn in eine Menschenmenge. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/ dpa

Im Landkreis Rostock kam es am Sonntagmorgen zu einem Unfall: Ein Auto fuhr an einer Rennbahn in eine Menschengruppe. Die Ursache ist bislang unklar.

Bad Doberan - Ein Auto ist am frühen Sonntagmorgen an der Rennbahn in Bad Doberan im Landkreis Rostock in eine Menschengruppe gefahren. Vier Personen wurden dabei schwer verletzt, zwei davon schwerst, wie die Polizei mitteilte. Die Behörden gehen von einem Unfall aus.

Unglück in Rostock: Auto fährt in Menschenmenge - Ursache unklar

„Am 21.08.2022 kam es gegen 03:45 Uhr im Bereich der Traditionsrennbahn bei Bad Doberan zu einem schweren Unfall mit fünf verletzten Personen“, schreibt das Polizeipräsidium Rostock in einer Mitteilung. „Nach den vorliegenden Informationen handelt es sich eindeutig um einen Unfall“, hieß es weiter. Die Ursache sei noch unklar.

Eine Diskothek nutzte die Traditionsrennbahn in Mecklenburg-Vorpommern in der Nacht für eine Veranstaltung. Die Menschen, in die das Auto gegen 3.45 Uhr geriet, befanden sich gerade auf dem Heimweg. Die vier Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, eine leicht verletzte Person wurde vor Ort behandelt. (sf/dpa)

