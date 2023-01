Rostock Seawolves erneut drittgrößter Basketball-Club

Ein Basketball landet im Korb. © Thomas Kienzle/dpa/Symbolbild

In der Tabelle der Basketball-Bundesliga belegen die Rostock Seawolves aktuell zwar nur den neunten Platz, in der vom Deutschen Basketball Bund (DBB) jährlich veröffentlichten Liste der 100 größten Vereine sind die Mecklenburger aber erneut auf dem dritten Rang zu finden. Das teilte der DBB am Dienstag mit. Grundlage für die Auswertung ist die Anzahl der Teilnehmerausweise.

Rostock - Hier kommen die Seawolves auf 1236 Mitglieder (887 männlich/349 weiblich) und steigerten sich gegenüber 2021 um 229 Vereinsangehörige. Nummer eins ist Alba Berlin (1880) vor dem Club BBU '01 aus Ulm (1335).

„Der Platz in den Top 3 ist Ausdruck und Anerkennung unserer umfänglichen Arbeit im Nachwuchs- und Jugendbereich, die in unserem Verein tagtäglich haupt- und ehrenamtlich geleistet wird, insbesondere im Kita- und Schulbereich“, sagte Vereinsvorstand André Jürgens. Er verwies auf den großen Mitgliederanteil von rund 75 Prozent im Altersbereich unter 18 Jahren und betonte: „Wir freuen uns über jeden, der die Werte unseres Vereins unterstützt, von den aktiv Sporttreibenden bis hin zu den Fan- und Fördermitgliedern.“ dpa