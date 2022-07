Rostock Seawolves setzen auch in der BBL auf Carter

Ein Basketball landet im Korb. © Thomas Kienzle/dpa/Symbolbild

Aufsteiger Rostock Seawolves setzt auch in seiner ersten Saison in der Basketball-Bundesliga auf Chris Carter. Der US-Amerikaner, Kapitän des Teams, das den Aufstieg perfekt gemacht hat, verlängerte seinen Vertrag um zwei Jahre. Das teilte der Club am Freitag mit. „Wir freuen uns, dass er weiter bei uns bleibt und auch nächste Saison für uns spielen wird.

Rostock - Ich denke, er hat sich das über die letzten Jahre auf jeden Fall verdient“, betonte Cheftrainer Christian Held. Der Coach räumte aber auch ein: „Chris wird mit Sicherheit eine etwas andere Rolle haben als in der ProA.“

Dass die Mecklenburger damit an einem weiteren Spieler aus der vorigen Saison festhalten, begründete Held mit dem Wissen, in der BBL einen Kern zu haben, auf dem man zurückgreifen könne. Carter selbst meinte: „Rostock ist für mich in den letzten beiden Jahren zu einem Zuhause geworden. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Team zu arbeiten und vor unseren unglaublich Fans zu spielen.“ dpa