Rostock Seawolves unterliegen FC Bayern München deutlich

Chris Carter von den Rostock Seawolves hält sich die Hände vor das Gesicht. © Danny Gohlke/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Den Rostock Seawolves ist die erhoffte Überraschung in der Basketball-Bundesliga im ersten Spiel des neuen Jahres versagt geblieben. Der Aufsteiger musste sich am Dienstag in der Stadthalle dem FC Bayern München mit 65:78 (30:53) geschlagen geben und kassierte damit im 13. Spiel die siebte Niederlage. Bester Werfer in der Mannschaft von Cheftrainer Christian Held war Tyler Nelson (16 Punkte).

Rostock - Die Gäste erspielten sich bereits im ersten Viertel einen deutlichen Vorsprung und wurden auch im zweiten Spielabschnitt ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Rostocker hatten vor allem Probleme, ihre Nahdistanz-Würfe zu nutzen. Nur bei fünf von 14 Versuchen waren die Seawolves erfolgreich. München wiederum zeigte sich effektiv bei den Dreiern (9/15).

Bayern war auch nach dem Seitenwechsel erst einmal das bessere Team und baute seinen Vorsprung weiter aus. Mit einem 71:45-Zwischenstand ging es in das Schlussviertel. Dieses konnten die Seawolves zwar für sich entscheiden, die Niederlage aber nicht mehr abwenden. dpa