Rostock Seawolves verlieren gegen Würzburg

Die Rostock Seawolves haben in der Basketball-Bundesliga erneut eine Heimniederlage kassiert. Am Samstagabend unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held den Würzburg Baskets in der Statdthalle mit 72:76 (38:36) und ging damit im 25. Spiel zum 13. Mal als Verlierer vom Feld. Beste Werfer beim Aufsteiger waren Sid-Marlon Theis und Tyler Nelson mit je 14 Punkten.

Rostock - Die Seawolves kamen besser in die Partie und schlossen das erste Viertel mit einer 20:13-Führung ab. Auch im zweiten Spielabschnitt dominierten die Hausherren das Geschehen auf dem Feld erst einmal und zogen mit einem 9:0-Lauf weiter davon. Nach dem zwischenzeitlichen 31:15 aber ging der Spielfluss verloren. Würzburg fand zurück in die Begegnung und konnte den Rückstand bis zur Pause auf zwei Punkte verkürzen.

Ähnlich gestaltete sich der Verlauf auch nach dem Seitenwechsel. Rostock zog dank eines 8:0-Laufs erst einmal wieder klar davon, doch Würzburg antwortete wenig später mit einer 10:0-Serie und ging mit einer knappen Führung in den Schlussabschnitt. In diesem vermochten die Seawolves das Blatt dann nicht mehr zu wenden. Würzburg hielt das Held-Team immer mit ein paar Punkten auf Distanz und ließ sich den Sieg nicht mehr aus den Händen nehmen. dpa