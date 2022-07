Rostock Seawolves verpflichten erfahrenen US-Spieler

Ein Basketball landet im Korb. © Thomas Kienzle/dpa/Symbolbild

Die Rostock Seawolves haben einen weiteren erfahrenen Spieler für ihre Premierensaison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Der US-Amerikaner JeQuan Lewis unterschrieb beim BBL-Aufsteiger einen Einjahresvertrag, teilte der Club am Freitag mit. Der 27 Jahre alte Aufbauspieler war zuvor in Griechenland, Israel und Estland aktiv und kam auch in der Champions League zum Einsatz.

Rostock - „Wir freuen uns, dass wir so einen Spieler nach Rostock holen konnten“, betonte Trainer Christian Held.

Der Coach setzt große Hoffnungen in Lewis. Er werde dem Team mit Sicherheit auf der Point-Guard-Position eine neue Qualität geben, meinte er und setzt dabei auf Steigerungsmöglichkeiten. „JeQuan hatte zwar immer sehr gute Zahlen und hat immer auch sehr gut gespielt, er war immer ein Leader und ein wichtiger Bestandteil in den Teams, in denen er gespielt hat. Allerdings sehen wir - und auch er bei sich - das Potenzial, sich noch weiterzuentwickeln“, sagte Held. dpa