Rostocker Basketballer starten erfolgreich in Playoffs

Die Rostock Seawolves sind erfolgreich in die Playoffs der 2. Basketball-Bundesliga gestartet. Dank einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewannen die Mecklenburger am Samstagabend mit 87:66 (33:36) das erste Viertelfinalspiel bei den Karlsruhe Lions und gingen in der „Best-of-Five“-Serie mit 1:0 in Führung. Tyler Nelson war vor 1222 Besuchern in der Lina-Radke-Halle mit 24 Punkten erfolgreichster Werfer der Seawolves, die bereits am Dienstag (19.

Karlsruhe - 30 Uhr) in Rostock zum nächsten Duell mit den Karlsruhern antreten.

„Karlsruhe hat wieder einen sehr guten Job gegen uns gemacht“, lobte Rostocks Coach Christian Held den Gegner. „Jetzt brauchen wir in Rostock am Dienstag eine volle Halle. Wir wollen mit der Kulisse im Rücken die Müdigkeit gerade am Ende komplett vergessen und dass die Fans uns nach vorn peitschen und es so über 40 Minuten noch schwerer für Karlsruhe wird“, ergänzte der Seawolves-Coach. Wer drei Siege verbuchen kann, steht im Halbfinale. Den Aufstieg sichern sich die beiden Finalisten. dpa