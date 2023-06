Rostocker FC gewinnt Landespokal in Mecklenburg-Vorpommern

Teilen

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Der Rostocker FC hat sich souverän den Fußball-Pokal in Mecklenburg-Vorpommern gesichert. Durch den 5:2 (2:0)-Erfolg gegen den FSV Einheit Ueckermünde im Finale in Greifswald qualifizierte sich der Oberliga-Zweite zugleich für die erste Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs. Vladyslav Kraiev (14.), Nino Stojanovic (35.), Leander Fritzsche (47.) und zweimal Djibril N'Diaye (77.

Greifswald - /82.) erzielten die Treffer der Rostocker. Marcin Mista (73./90.+4) traf für den Sechstligisten ebenfalls doppelt.

Der Favorit bestimmte lange die Partie und erspielte sich gegen den Verbandsligisten eine beruhigende Führung. Die beste Chance für Ueckermünde hatte Hubert Bylicki, der den Ball in der 39. Minute per Kopf an die Latte des Rostocker Tores lenkte.

Nach Fritzsches Tor zum 3:0 kurz nach der Beginn der zweiten Halbzeit war die Partie entschieden. Ueckermünde bemühte sich zwar, die Rostocker taten nicht mehr als notwendig. Am Ende wurde es noch torreich. dpa