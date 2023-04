Rostocker flieht betrunken vor Verkehrskontrolle

In Rostock ist ein betrunkener 53-jähriger Autofahrer während einer Polizeikontrolle geflohen. Nachdem der Mann beim Missachten einer roten Ampel von Polizisten in Zivil entdeckt, verfolgt und an einer Tankstelle gestellt worden war, sei er in sein Auto gestiegen und getürmt, teilte die Polizeiinspektion Rostock am Mittwoch mit. Die anschließende Verfolgungsjagd, bei der er mit rasanten Fahrmanövern auffiel, endete den Angaben nach vor seinem Haus.

Rostock - Hier hatten die Beamten demnach auf ihn gewartet.

Bei einem Test wurde ein Blutalkoholwert von drei Promille festgestellt, zudem fanden die Beamten einen Schlagring im Auto. Der Mann war als Jäger auch im Besitz weiterer Waffen, diese wurden laut Mitteilung aus Gründen der Gefahrenabwehr eingezogen. „Der 53-Jährige skandierte während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen den Hitlergruß“, hieß es weiter. Die Polizei hat nun entsprechende Strafverfahren eingeleitet, die Kriminalpolizei ermittle. dpa