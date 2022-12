Rostocker Seehunde beziehen Ausweichquartier

Ein junger Seehund wird im Rostocker Zoo von einem Tierpfleger zu seiner Taufe gebracht. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Kurz vor dem Weihnachtsfest haben die letzten drei Seehunde aus dem Rostocker Zoo wegen anstehender Bauarbeiten ihr Becken verlassen und sind in ein Übergangsquartier gezogen. Wie die Zooverwaltung am Donnerstag mitteilte, sind die 34 Jahre alte Susi, der 21-jährige Gizmo und der erst einjährige Sammy nun im Marine Science Center im Yachthafen Hohe Düne in der Hansestadt untergebracht.

Rostock - Die Rückkehr ist nach der Fertigstellung der neuen Robbenanlage des Zoos im Sommer 2024 vorgesehen.

„Alle Tiere haben ihr vorübergehendes Zuhause erreicht und sich gut eingelebt“, sagte Zoodirektorin Antje Angeli. Für Susi sei sogar eine Ausnahme gemacht worden, da im Science Center eigentlich nur männliche Tiere gehalten werden. Angeli: „Der alten Seehunddame Susi wollten wir einen weiten Transport nicht mehr zumuten.“ Weitere Tiere aus Rostock sind aktuell in Frankfurt/Main und Nordhorn zu Gast.

Das Robbenforschungszentrum im Marine Science Center gehört zum Institut für Biowissenschaften der Universität Rostock. Dort sind im Moment zwölf Seehunde, zwei Seelöwen und ein Seebär zu Forschungszwecken untergebracht. dpa