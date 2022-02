Rot-rote Landesregierung zieht positive 100-Tage-Bilanz

Nikolaus Kramer spricht bei der Sondersitzung des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Seit Mitte November wird Mecklenburg-Vorpommern von Rot-Rot regiert. Im Urteil über die ersten 100 Tage unterscheiden sich Koalition und Opposition beträchtlich.

Schwerin - Kurz vor Ablauf der ersten 100 Tage hat die rot-rote Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern eine positive Bilanz ihrer bisherigen Arbeit gezogen, zugleich aber auf sehr schwierigen Begleitumstände für den Regierungsstart verwiesen. „Ich glaube, es war keine andere Regierung mit so vielen Herausforderungen gleich zu Beginn der Amtszeit beschäftigt wie wir“, sagte Vize-Regierungschefin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin. Die AfD als größte Oppositionsfraktion im Landtag bescheinigte SPD und Linke hingegen „einen klassischen Fehlstart“.

Nach den Worten Oldenburgs dominierte die Corona-Pandemie die bisherige Arbeit der Koalition. Erstes Ziel sei es gewesen, das Land gut durch den Corona-Winter zu bringen. Die große Mehrheit der Bevölkerung habe den Kurs der Regierung mitgetragen und so mit dafür gesorgt, dass der Kollaps des Gesundheitswesens habe vermieden werden können. Parallel zur Krisenbewältigung sei es der Regierung gelungen, wichtige Projekte zu starten.

Als Beispiele nannte die Bildungsministerin die kostenlose Schülerbetreuung in den Ferien, die Einführung des 8. März als gesetzlicher Feiertag ab 2023 und die Sicherung der Schulstandorte im Land. „Es war sehr anstrengend, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht“, sagte Oldenburg über die ersten 100 Tage der Regierungsarbeit, die geprägt gewesen sei von gegenseitigem Vertrauen.

Nach ihrem deutlichen Sieg bei der Landtagswahl im September 2021 hatte sich die Nordost-SPD mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig an der Spitze gegen eine Fortführung der Koalition mit der CDU und für eine Neuauflage von Rot-Rot mit der Linken entschieden. Am 15. November war Schwesig vom Landtag für eine zweite Amtszeit gewählt und ihr Kabinett vereidigt worden.

Der Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann, der in der Pressekonferenz an Stelle der erkrankten Regierungschefin für den großen Koalitionspartner SPD sprach, rechtfertigte die Corona-Schutzmaßnahmen, die oft härter ausfielen als in Nachbarländern. „Der Kurs der Strenge war richtig“, sagte er. Als Beleg führte er an, dass die Corona-Todesrate in Mecklenburg-Vorpommern niedriger sei, als in den anderen ostdeutschen Bundesländern.

Die Landesregierung habe sich von dem Ziel leiten lassen, wirtschaftlich und sozial so gut wie möglich durch die Pandemie zu kommen. Deshalb gebe es Hilfen sowohl für bedürftige Familien als auch für die Wirtschaft. Doch hätten nicht alle Rettungsbemühungen auch zum Erfolg geführt.

„Der zweifelsohne schmerzhafteste Moment in den ersten 100 Tagen war die Insolvenz der MV Werften“, sagte Dahlemann. Trotz staatlicher Bürgschaften in dreistelliger Millionenhöhe waren die Schiffbaubetriebe Anfang des Jahres zahlungsunfähig geworden. Die Landesregierung stehe weiter an der Seite der noch etwa 2000 Werftarbeiter, die zum 1. März in Transfergesellschaften übernommen würden. Es werde weiter an Zukunftsmodellen für alle drei Standorte gearbeitet, versicherte Dahlemann.

Wachstum verspricht sich die Landesregierung von Neuansiedlungen etwa in „grünen Gewerbegebieten“, für die es zusätzliche Förderung vom Land gebe. „Wir bringen ökologische und ökonomische Entwicklung in Einklang“, sagte Dahlemann.

Erwartungsgemäß kritisch fiel die Bilanz der AfD aus. „Anstatt die wichtigen und drängenden Probleme anzupacken, verheddert sich die Landesregierung in immer bizarreren Corona-Verordnungen, versagt bei der Werftenkrise und schafft unsinnige Versorgungsposten“, erklärte AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer. In der Werftenkrise habe man dem asiatischen Investor Genting Hongkong zu lange vertraut. Dadurch würden nun fast 400 Millionen Euro Steuergeld auf der Kippe stehen.

CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow sprach von einem „extrem holperigen Start“ der Linkskoalition. „Ein Zickzackkurs beim Umgang mit Corona, ein Chef der Staatskanzlei ohne Hochschulabschluss, die Werftenpleite oder eine Justizministerin, die sich beim Thema Unrechtsstaat verheddert“, zählte er auf. Das einzige, was die Linkskoalition bisher zuwege gebracht habe, sei, dass vor Rathäusern demnächst die Regenbogenflagge wehe und der 8. März Feiertag werde. „Große Ankündigungen, wenig dahinter. Die Linkskoalition wird vor allem eines: Teuer“, prophezeite Liskow.

Nach Überzeugung der Linksfraktion hat Rot-Rot trotz schwieriger Startbedingungen in den ersten 100 Tagen „deutliche linke Wegmarken gesetzt“. Fraktionschefin Jeannine Rösler ergänzte die Aufzählung ihrer Parteikollegin Oldenburg unter anderem um die Weltoffenheit demonstrierende neue Regelung zur Beflaggung an Dienstgebäuden, die Einsetzung der Enquetekommission „Jung sein in MV“ und die Einsetzung eines neuen NSU-Untersuchungsausschusses. dpa