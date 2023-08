Rückkehr nach Rostock: Shapourzadeh will Sieg mit Osnabrück

Sportdirektor Amir Shapourzadeh. © Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Das zweite Auswärtsspiel der Saison ist für Osnabrücks Sportdirektor Amir Shapourzadeh ein ganz besonderes. Mehr als vier Jahre spielte er für den kommenden Gegner Hansa Rostock. „Bevor ich zu den Profis kam, bin ich mit der zweiten Mannschaft Regionalliga-Meister und Landespokalsieger geworden. Mit den Profis bin ich in die erste Liga aufgestiegen“, sagte Shapourzadeh vor der Partie am Samstag (13.

Osnabrück - 00 Uhr/Sky) der „Ostsee-Zeitung“.

Während der FC Hansa mit zwei Siegen gut in die neue Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga gestartet ist, wartet der Aufsteiger aus Osnabrück nach drei Spieltagen noch auf seinen ersten Dreier. Unruhig wird Shapourzadeh deshalb aber nicht. „Uns allen war doch vorher klar, dass wir von Beginn an in der bedrohten Zone stecken werden. Wir müssen nach 34 Spielen über dem Strich stehen - nicht jetzt“, sagte der Sportdirektor der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Die Zweite Liga sei in diesem Jahr besonders stark. „In dieser Liga sind sieben, acht Vereine, die nicht nur von ihrer Tradition her Erstligisten sind, sondern auch hinsichtlich Personal, Infrastruktur und Etat“, sagte Shapourzadeh. „Dazu kommen etliche etablierte Zweitligisten - es ist keine normale 2. Bundesliga, in der wir uns da behaupten wollen.“ dpa