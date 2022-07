Rufbusse bringen MV-Landkreis Spitzenplatz in Verkehrsstudie

Teilen

Dank seiner Rufbusse hat der Landkreis Ludwigslust-Parchim in einer Studie zum öffentlichen Verkehr (ÖV) der Organisation Agora Verkehrswende den Spitzenplatz belegt. Der Landkreis zähle mit seinem Nahverkehrsangebot zu den positiven Ausnahmen dünn besiedelter Gebiete in Deutschland, heißt es im ÖV-Atlas, auf den Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Donnerstag hinwies.

Parchim - „Der Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern, Nordfriesland in Schleswig-Holstein und der bayrische Kreis Freyung-Grafenau stellen mit mehr als 125 Abfahrten je Quadratkilometer bebauter Fläche und Tag ihren Bürger:innen zumindest ein Grundangebot zur Verfügung, das deutlich besser ist als in ähnlich dünn besiedelten Kreisen“, lobte Agora Verkehrswende im erstmals veröffentlichten ÖV-Atlas. Ludwigslust-Parchim belegte jeweils den ersten Platz in den beiden Kategorien „Anzahl Fahrten je Einwohner“ und „Anzahl Fahrten je Quadratkilometer bebauter Fläche“.

Sternberg freute sich über die Spitzenplätze. „Kreistag und Kreisverwaltung haben in den vergangenen Jahren die Weichen für ein flächendeckendes Rufbusangebot im Landkreis gestellt“, sagte er. Das Angebot des kommunalen Unternehmens VLP habe sich mehr als versechsfacht. „Die Angebotserweiterung bedeutet einen Stundentakt an 365 Tagen im Jahr für alle Haltestellen im ländlichen Raum.“

Auf Strecken, auf denen ein ständiges Busangebot nicht lohnt, können Fahrgäste einige Stunden vor der fahrplanmäßigen Abfahrt den Bus bestellen, der dann die Haltestelle gezielt anfährt und Fahrgäste auf der Buslinie zum Ziel bringt. Bestellt niemand, fährt der Bus nicht. Neben großen Fahrzeugen werden auch Kleinbusse dafür eingesetzt. dpa