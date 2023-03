Ruhestörung in Neubrandenburg: Frau greift Polizisten an

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Nach einer gemeldeten Ruhestörung in Neubrandenburg hat eine alkoholisierte Frau einen Polizisten angegriffen. Die 25-Jährige hatte den 23 Jahre alten Beamten am späten Dienstagabend getreten, weil er sie aus einer Wohnung in der Oststadt weisen wollte, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Die Frau war demnach zu Besuch und schrie laut umher.

Neubrandenburg - Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Die Beamten übergaben sie an Angehörige. Der Tritt gegen den Unterkörper habe zwar geschmerzt, im Anschluss aber habe der Polizist weiterarbeiten können. Nun wird gegen die Ruhestörerin wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. dpa