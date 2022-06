„Ruhiger Betriebsstart“ mit 9-Euro-Ticket in MV

Ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn steht im Hauptbahnhof. © Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Am ersten Tag des 9-Euro-Tickets spricht die Deutsche Bahn in Mecklenburg-Vorpommern von einem „ruhigen Betriebsstart“. „Die Züge sind nicht unbedingt voll“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwoch.

Schwerin - „Der Start lief reibungslos“, sagte Stefan Lösel von der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim. Es habe keine bekannten Probleme beim Verkauf oder der Durchführung gegeben. Es seien mehrere Hundert Tickets verkauft worden. „Bisher gibt es keine Überlastungen.“ Auch beim Nahverkehr Schwerin waren bis zum Mittag keine Auslastungsprobleme bekannt. „Der Start ist gut gelaufen, die unterschiedlichen Vertriebswege funktionieren reibungslos“, teilte das Unternehmen mit.

Von Regionalbus Rostock GmbH hieß es, das 9-Euro-Ticket sei gut angelaufen. Bis Mittwoch seien mehr als 1500 Monatskarten verkauft worden. Zudem seien im Stadtgebiet zeitgleich zwei neue Linien gestartet und zusätzliche Haltestellen ans Netz gegangen. Bei der Rostocker Straßenbahn AG blieb der große Ansturm ebenfalls zunächst aus. „Es war gut voll, aber das ist sonst zu bestimmten Zeiten auch der Fall“, sagte eine Sprecherin. „Es gab keine Leute, die stehen geblieben sind.“

Auf touristischen Strecken war am Mittwoch der Effekt des 9-Euro-Tickets bereits deutlicher zu sehen. „Wir haben etwa ein Drittel mehr Fahrgäste als gestern“, sagte ein Sprecher der Rügenschen Bäderbahn, die für den Rasenden Roland auf der Insel zuständig ist. Fahrgäste kommen demnach unter anderem aus München, Stuttgart oder Dresden. Mit Blick auf das Wochenende warnte der Sprecher vor vollen Zügen. „Wir gehen von einer ersten Überbesetzung an Pfingsten aus.“ dpa