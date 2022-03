Rund 1100 Menschen demonstrieren gegen Ukraine-Krieg

Der Schriftzug „peace“ ist auf dem Plakat einer Demonstrantin zu lesen. © Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Rund 1100 Menschen sind am Sonntag in Schwerin und Rostock gegen den russischen Angriff auf die Ukraine auf die Straßen gegangen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, versammelten sich knapp 700 Teilnehmer am Alten Garten in Schwerin. Auf Transparenten stand „Krieg in der Ukraine stoppen, Putin soll raus“. Zu der Demonstration hatten die Kreisverbände mehrerer demokratischer Parteien aufgerufen.

Schwerin/Rostock - Etwa 400 Menschen versammelten sich bei einer ähnlichen Protestaktion auf dem Neuen Markt in Rostock.

Für Montagabend haben Menschen unter anderem in Anklam (Vorpommern-Greifswald) zu einem Protest mit Kerzen gegen den Krieg in der Ukraine aufgerufen. Am Dienstagabend plant Warens Bürgermeister Norbert Möller (SPD) eine stille Protestaktion ebenfalls mit Kerzen auf dem Neuen Markt, die von mehreren Kirchengemeinden unterstützt wird. In Waren hatte es im Oktober 1989 die ersten friedlichen Proteste mit Kerzen gegen die damaligen SED-Machthaber im Nordosten gegeben. dpa