Rund 300 Gäste zum Frauentags-Empfang in Schwerin erwartet

Ein Kalenderblatt zeigt den 8. März, den Internationalen Frauentag. © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Mecklenburg-Vorpommern begeht den Internationalen Frauentag am 8. März in diesem Jahr erstmals als gesetzlichen Feiertag. Nach den Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) setzt das Land damit auch ein wichtiges Signal für die Gleichstellung über die Landesgrenzen hinaus. Zum traditionellen Frauentagsempfang der Landesregierung werden am heutigen Dienstag (17.

Schwerin - 00 Uhr) im Schweriner Theater rund 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Ehrenamt erwartet. Bei der Veranstaltung wird erneut auch die Frau des Jahres geehrt.

Vor dem Frauentag war erneut auf die in vielen Bereichen noch ausstehende Gleichstellung der Geschlechter verwiesen worden. Ein wichtiger Punkt ist dabei die unterschiedliche Entlohnung von Frauen und Männer. dpa