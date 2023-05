Rund 500.000 Euro Schaden bei Pizzeria-Brand: Ermittlungen

Teilen

Feuerwehrleute löschen einen Gebäudebrand in einer Pizzeria. Die Stralsunder Pizzeria ist bei dem Feuer weitgehend zerstört worden. Ein Mensch sei bei dem Brand augenscheinlich verletzt und mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei mitteilte. © Stefan Sauer/dpa

Nach dem Brand in einer Pizzeria in Stralsund ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Bei dem Feuer am Donnerstag im Stadtteil Knieper West war die Pizzeria völlig zerstört worden, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Eine Angestellte und eine Passantin wurden durch Rauchvergiftungen leicht verletzt. Zwei weitere Angestellte konnten rechtzeitig fliehen und blieben unverletzt.

Stralsund - Der Gesamtschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Feuer tagsüber plötzlich von einer zu heißen Fritteuse ausgegangen sein. Die Staatsanwaltschaft habe den Einsatz eines Brandsachverständigen dazu und weitere Ermittlungen angeordnet. 50 Feuerwehrleute mussten zum Löschen anrücken. dpa