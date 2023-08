Rund 700 Teilnehmer bei CSD in Neubrandenburg

Eine Teilnehmerin des Christopher Street Day trägt ein Fähnchen in den Ringelsocken in Regenbogenfarben, das über polyamouröse Menschen aufklären will. © Frank Hormann/dpa

Nach dem Diebstahl einer Regenbogenflagge und dem Hissen einer NS-Flagge in Neubrandenburg veranstaltet die Queer-Bewegung mit offizieller Unterstützung eine Demonstration. Der Bürgermeister und eine Ministerin bekräftigen ihre Empörung über den Vorfall.

Neubrandenburg - An einer Demonstration zum Christopher-Street-Day in Neubrandenburg haben am Samstag nach Angaben der Polizei rund 700 Menschen teilgenommen. Einige Demonstranten kamen mit Regenbogenflaggen oder Sonnenschirmen in Regenbogenfarben, andere trugen Ledermasken. Das Motto lautete: „#NormalIstGenauWieDu“. Es sei zu keinen Zwischenfällen gekommen, die Veranstaltung sei friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) sagte auf einer Kundgebung, aktuelle Vorfälle von Diskriminierung und queerphobe Anfeindungen zeigten, dass Akzeptanz, Toleranz und Selbstbestimmung leider noch immer nicht selbstverständlich seien. Laut einer Pressemitteilung sagte sie weiter: „Ganz besonders erschüttert hat uns das abscheuliche Hissen einer Hakenkreuzflagge an Stelle der Regenbogenflagge am Neubrandenburger Bahnhof.“

In der Nacht zum 29. Juli hatten Unbekannte eine Regenbogenflagge von einem Mast am Bahnhof - nicht zum ersten Mal - gestohlen. An diesem Mast wurde dann eine Fahne der Hitlerjugend gehisst, deren Verwendung laut Polizei in Deutschland und Österreich verboten ist. Diese rot-weiße Flagge zeigt auch ein Hakenkreuz, das verbotene Symbol der NS-Organisationen.

Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) sagte auf der Kundgebung, das Hissen der NS-Flagge habe ihn schockiert und wütend gemacht. Mit den Tätern könne es keinen demokratischen Diskurs geben, denn auch in der Zeit des Nationalsozialismus habe es keinen Diskurs gegeben. „Man hat mit Homosexuellen, mit Kommunisten oder Sozialdemokraten, mit Sinti und Roma, mit Menschen mit Behinderungen oder mit Jüdinnen und Juden nicht geredet. Man hat sie deportiert, um sie zu vernichten“, sagte Witt, der auch Schirmherr der Veranstaltung war.

Zu der Demonstration hatten mehrere Gruppen der Schwulen- und Lesbenszene aus Neubrandenburg und Berlin gemeinsam mit dem Oberbürgermeister und der Ministerin aufgerufen. Die Veranstalter hatten mit etwa 1200 Teilnehmern gerechnet. dpa