Rund 800.000 Euro Schaden bei Feld- und Waldbränden

Rauch steigt von einem Waldbrandgebiet in den Himmel.

Landkreis Rostock

Bei mehreren Feld- und Waldbränden ist in Mecklenburg-Vorpommern ein Schaden von mehr als 800.000 Euro entstanden. Wie Polizeisprecher in Neubrandenburg und Rostock am Donnerstag sagten, kam es bei Lohmen (Landkreis Rostock), auf der Insel Usedom und bei Anklam deshalb zu einer Reihe von Feuerwehreinsätzen. Die größten Schäden entstanden bei zwei Feuern auf den Feldern bei Lohmen, wo ein Traktor mit Strohpresse verbrannte sowie nahe Benz auf Usedom, wo ebenfalls ein Traktor mit Anhänger Feuer fing.

Lohmen/Benz/Anklam - Dort war der aufragende Aufbau des Hängers mit einer Hochspannungsleitung in Berührung gekommen. Der Traktorfahrer wurde leicht verletzt. Der Stromversorger musste für mehrere Gemeinden und tausende Einwohner und Urlauber den Strom zeitweise abschalten. Etwa 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz, der Schaden wurde auf etwa 400.000 Euro geschätzt.

Bei Lohmen entstand ein Schaden von rund 350.000 Euro, als eine Strohpresse und die Zugmaschine Feuer fingen. Der Fahrer konnte sich retten. Die Flammen breiteten sich auch auf 1,5 Hektar Fläche auf dem Stoppelfeld aus, konnten aber von fast 50 Feuerwehrleuten eingedämmt werden.

Weitere Brände wurden bei Ziethen nahe Anklam und in einem Waldstück bei Iven gemeldet. Bei Ziethen verbrannten Teile eines Getreidefeldes, weil es durch Steinschlag bei Erntearbeiten zu Funkenflug gekommen war.

Bei Iven steckten Unbekannte einen Stapel Kiefernholz in Brand. Laut Polizei hatte sich das Feuer auf den umliegenden Waldboden ausgebreitet. Nur durch schnelles Eingreifen der Feuerwehren konnte ein größerer Brand bei Temperaturen um 30 Grad verhindert werden.

Nach dem heißen Mittwoch ist die Waldbrandgefahr im Nordosten deutlich gestiegen. Nach Angaben der Landesforstanstalt besteht bereits in den Forstämtern Torgelow, mit der Insel Usedom, Mirow (Mecklenburgische Seenplatte) und in Nordwestmecklenburg die zweithöchste Warnstufe vier. dpa